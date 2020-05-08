Nagehan Alçı'dan İstiklal Caddesi tepkisi: Öyle rahatsız edici, sosyal mesafeyi hiçe sayan bir kalabalık yoktu, olamaz da

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalıkla ilgili yapılan haberler sonrasında durumu test etmek için öğle vakti 2 saat caddede yürüdüğünü söyledi. "Öyle rahatsız edici, sosyal mesafeyi hiçe sayan bir kalabalık yoktu, olamaz da" diyen Alçı, adım başı polis olduğunu ve sürekli uyarıda bulunulduğunu ifade etti.

İstiklal Caddesi'ndeki durumu Çengelköy, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy ile karşılaştıran Alçı, "Bizim Çengelköy’de sanki korona hiç olmamış hissine kapılabilirsiniz. Herkes sokakta, herkes dip dibe… Bugüne kadar bir polis anonsuna da rastlamadım. Halbuki İstiklal bir distopia filmini aratmıyor, öyle çok kontrol var ki yürümeye çekinir hale geliyorsunuz. Kısacası İstanbul’da kontrolsüz kalabalığı eleştireceğimiz onlarca yer var, İstiklal bunların arasında en altlarda" ifadelerini kullandı.

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