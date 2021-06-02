Nagehan Alçı'dan Ümit Kocasakal için "bunlar bizim köpeğimiz" diyen eşi Rasim Ozan'a: Çirkin ifadelerini kınıyorum, ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, eşi Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’nın, dün katıldığı programda gerginlik yaşadığı Ümit Kocasakal ile ilgili paylaşımlarına tepki gösterdi. Kütahyalı’nın ifadelerini "çirkin" bulan Alçı, isminin geçmesinden "üzüntü" duyduğunu kaydetti.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, dün akşam yayınlanan "Açık ve Net" programında, hukukçu Ümit Kocasakal ile gerginlik yaşayan eşi Nagehan Alçı’ya sosyal medya hesabından önerilerde bulundu.

İlk tweetinde eşi Alçı’ya "hoşgörülü" olmasını isteyen Kütahyalı, "Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP’ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var" dedi.

"Bunlar bizim köpeğimiz"

Program sırasında paylaşımlarını sürdüren Kütahyalı, "Nagehan’cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ’cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" ifadesini kullandı.

"İsmimin geçmesinden üzüntü duyuyorum"

Nagehan Alçı ise bugün Twitter hesabından Kütahyalı'yı "Rasim Ozan’ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum..." sözleriyle kınadı.