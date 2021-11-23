Nagehan Alçı’dan Erdoğan’a çağrı: Yüzde 40 gibi hatırı sayılır bir zam müjdesi açıklayın, asgari ücreti de 5 bin TL olarak ilan edin

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdooğan'a, "Dolar 12 TL'ye dayandı. Fiyatlar uçuyor. Bu ülkede şu anki ortalama işçi, memur ve emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Aynı şekilde özel sektörde asgari ücretle yaşayan milyonlarca emekçinin de geçinmesi olanaksız. O sebeple buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum… Sayın Erdoğan lütfen aileleriyle beraber toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçileri, memurları ve emeklileri 2022 senesine girerken mutlu edin. Yüzde 40 gibi hatırı sayılır bir zam müjdesi açıklayın. Ayrıca milyonlarca özel sektör emekçisini ilgilendiren asgari ücreti de 5 bin TL olarak ilan edin lütfen…" çağrısını yaptı.

Alçı yazısında, "Bir insanın bugünkü Türkiye ortamında hele ki büyük şehirlerde 5 bin TL’nin altında bir maaşla geçinmesi imkansız, bunu siz de biliyorsunuz. Asgari ücret 5 bin TL olmak zorunda. İşverenler bu rakama uymak mecburiyetindeler. Köle gibi insan çalıştırma utancını yaşamamalı bu ülke. Devlet de asgari ücretten aldığı vergiyi minimize ederek işvereni rahatlatmalı. Devlet işçilere ve memurlara zam yapmak için kaynak bulamaz, bu kararı alamaz diyenlere katılmıyorum. Burada bahsettiğimiz bulunması ya da yaratılması gereken kaynak döviz ya da altın değil. TL yaratmak tamamen Türk devletinin kontrolünde bir olay. Darphanede para basmak diyoruz ama aslında bugünkü finansal sistemde basılan o kadar para da yok. Yüzde 40 zam enflasyonu daha çok azdırır yorumlarını da Türkiye’nin şu geldiği aşamada anlamsız buluyorum çünkü zaten Türk ekonomisi son 70 senedir köklü hastalığı olan enflasyon sarmalına yeniden girmiş durumda. Bugün artık öncelik bunalım yaşayan insanlarımızı ferahlatmak olmalı. İmkansız bir hedef olan enflasyonu durdurmak değil." düşüncesini dile getirdi.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ihracatından fazla ithalat yapamayıp cari açık kendiliğinden bitene kadar döviz fiyat artışının süreceğini zaten Cumhurbaşkanı’nın dünkü enflasyon açıklamasından anlayabilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan’ın kafasındaki döviz fiyatı Türkiye ekonomisinin cari açık veremediği nokta. O güne kadar kur artışı ve enflasyon sarmalı sürecektir. Sonra döviz fiyatı bir yerde otomatik olarak duracaktır ve enflasyon sarmalı da yavaş yavaş azalacaktır. Tayyip Bey’in planı bu gibi görünüyor. Bu sarmal içinde işçiler, emekçiler, memurlar, emekliler de alabildiği kadar payı almalı. Türkiye önümüzdeki dönemde enflasyonlu bir ortamda ilerleyecek zaten. Ne yapılırsa yapılsın bundan artık kaçış yok."