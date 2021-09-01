Nagehan Alçı'dan 28 Şubat davası yorumu: Tayyip Bey kapısını çalan olmadığını söylüyor ama kapıyı açık bırakıyor

28 Şubat davası sanıkları için yaşlarını ve sağlık problemlerini gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, "14 ismi yetkinizi kullanarak affedin" çağrısı yapan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kapıyı açık bıraktığını" savundu.

Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat davasıyla ilgili olarak "Yargı kararını verdi, bizim kapımızı çalan olmadı" dediğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Bey, kapısını çalan olmadığını söylüyor ama kapıyı açık bırakıyor. İstese bu af tartışmalarını tamamen bitiren bir üslup kullanabilirdi.

Benim şahsi yorumum şu…

Eğer kapı çalınırsa Cumhurbaşkanı 104. maddeye dayanan yetkisini kullanabilir.

Kapı çalmak ile kastım bir temas, bir görüşme talebi. Yoksa anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanına re’sen affetme yetkisi veriyor.

Bu yetkiyi kullanmanın doğru olacağını söyleyen diğer bir önemli isim Yargıtay eski başkanı, kıymetli ve duayen hukukçu Sayın Sami Selçuk. Hatırlatayım, 28 Şubat’ın generalleri Selçuk’u o dönem 6 Eylül 1999’daki özgürlükçü adli yıl açılış konuşması nedeniyle hedefe oturtmuşlardı.

...

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ben bir kez daha cezaevinde ölümü bekleyen bu generaller için af yetkisini kullanmasını istirham ediyorum.

Generallerin yakınları 104. madde ile bu isimlerin özgürlüklerine kavuşmalarını istiyorlar."

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TIKLAYIN - Erdoğan'dan 28 Şubat davası açıklaması:Yargı kararını verdi. Bu karar sonrasında bizim kapımızı çalan olmadı

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