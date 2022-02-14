Nagehan Alçı: Cumhurbaşkanı adayı 6 liderden biri olacak, bu artık kesin desem yanlış olmaz

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, muhalefetin zirvesine ilişkin olarak, "Bugünkü yazıda fazla ayrıntı veremem ama 2023 muhalefet Cumhurbaşkanlığı adayının bu masadan çıkacağına eminim diyebilirim. Yani ortak aday bu 6 lider tarafından belirlenecek ve 6 liderden biri olacak. Bu artık kesin desem yanlış olmaz. Ancak buradan toplantıda isim ve aday meselesinin konuşulduğu sonucu çıkmasın. Konuşulmamış." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında, "6 kişilik masada en neşeli ve espritüel isim Meral Akşener’miş. Meral Hanım’ın havası çok yerindeymiş ve yaptığı zekice esprilerle diğer liderlerin de bol bol tebessüm etmesini sağlamış. Masadan çıkan en renkli anektodlar Akşener’e ait. Temel Bey’in sağlığı gayet iyiymiş. Bu durum diğer 5 lideri de çok sevindirmiş. Bu ittifakın bir seçim ittifakı olduğu söylense de Temel Bey o masada “Hadi artık adını koyalım ve ilan edelim” diye bir çıkış yapmış. “Seçim işbirliğinin ötesinde bir iş yapıyoruz biz” demiş. Bu köşeyi ve katıldığım yayınları takip edenler biliyor. Ben de Türkiye’nin “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e ya da başka bir tabirle “Başbakanlık hükümet sistemi”ne geçmesinden yanayım. Bu konuda iktidarın değil muhalefetin tarafındayım. Fakat muhalefet partilerinin 2022 içinde çeşitli politik stratejiler vasıtasıyla parlamentarizme geçiş için bastırmaları gerektiğinde ısrar ediyorum." düşüncesini dile getirdi.

Alçı şunları kaydetti:

"Eğer 6 parti “Biz bu bozuk ve adaletsiz düzende Cumhurbaşkanı adayı çıkartmıyoruz, bu sistemi kabul etmiyoruz. Güçlendirilmiş parlamentarizm modeline geçelim ve sandığı öyle kuralım” derse bana göre 6-7 ay sürecek bir süreç içinde netice alma ihtimalleri kuvvetli. Ancak muhalefet liderleri böyle bir politika tercihinin kendilerini zayıf göstereceğine inanıyor. Ortak ağızla şunu söylüyorlar: “AK Parti ve MHP yani Cumhur İttifakı bize güçlendirilmiş parlamentarizm önerisiyle gelsin biz seçim öncesi parlamentarizme geçilmesini sağlayan anayasa önerilerini desteklemeye hazırız.” Cumhur İttifakı içinde de “Başbakanlık hükümet sistemi”ne geçmek isteyen çok sayıda milletvekili mevcut. Bürokrasinin önemli bir bölümü de bu geçişi Türkiye’nin istikbali için daha sağlıklı buluyor ama o cephede de aynı kaygı var; “Eğer biz şimdi bu sistem yerine Başbakanlık hükümet sistemine geçişi savunursak kendimizi zayıf durumda gibi gösteririz. Psikolojik üstünlüğü kaybederiz. Millet İttifakı bu öneriyle gelsin, biz de gereğini yaparız.”

Yani aslında 2022 Türkiye’sinde 1979 Türkiye’siyle aynı paralelde bir atmosfer olduğunu söylemek yanlış olmaz. Benim de şahsen 2022 içinde güçlendirilmiş parlamentarizme geçileceği yönünde fazla umudum kalmadı. Belki yüzde 5 bir umuttan bahsetmek mümkün ama yüzde 95 ihtimalle herkesin bozuk ve yanlış bulduğu bu “sözde başkanlık sistemi” ile 2023 seçimine gidilecek."