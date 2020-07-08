Nagehan Alçı: CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığında ivme Mansur Yavaş'a dönüyor

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Voice of America’ya verdiği röportajda 2023 Başkanlık aday profilini anlatırken “Bir parti genel başkanı olmamalı” ifadesini kullanarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı çatı aday yapacağı iddialarını yalanlamış olduğunu kaydetti. Alçı, "Başlarda Ekrem İmamoğlu bu tanıma uyan en kuvvetli adaydı ancak sanırım ivme giderek Mansur Yavaş’a dönüyor."görüşünü savundu.

Alçı, "Abdullah Gül’ün çatı adaylığı için çok uğraşan ama Meral Akşener’i adaylığını geri çekmesi konusunda ikna edemeyen CHP Genel Başkanı’nın bu kez kafasındaki ismin Ali Babacan olduğu bir süredir dilden dile dolaşıyor. Bu iddiaları, VOA’ya verdiği röportajda, kafasındaki aday profilini anlatırken 'Parti genel başkanı olmamalı' diyerek yalanladı Kılıçdaroğlu. Kemal Bey, cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP’nin içinden ama klasik CHP’li kimliği taşımayan bir aday çıkarmak istiyor." düşüncesini dile getirdi.

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