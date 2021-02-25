Nagehan Alçı: Bursa'yı alan Türkiye'yi alır

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, “Bursa çok ilginç bir şehir. Bir nevi seçim barometresi gibi. İktidarda kimin olacağını anlamak için Bursa’ya bakmak gerek. Bu hiç sekmemiş. Bursa'yı alan Türkiye'yi alır" görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "Türk siyasal tarihine bakıldığında kimin iktidar olacağını ve kimin iktidar kalacağını hep Bursa belirlemiş. Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir ne Adana ne Konya ne Kayseri ne de Antep… Bursa hem seküler hem muhafazakar hem de siyasi tavır olarak merkez-sağ bir şehir. Yani Bursa ne Konya ne de İzmir. Ama aynı zamanda her iki kimliği de içinde barındırıyor. AK Parti 2004’ten beri Bursa’yı kazanabilmeye devam ediyor. 2019 yerel seçimlerinin AK Parti açısından en büyük başarısı ve CHP açısından en büyük hezimeti Türkiye’nin 4. büyük şehri Bursa’ydı. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin CHP'ye geçti ama AK Parti üstelik 2017 istifa furyasında başkanı değişen illerden olmasına rağmen Bursa’yı aldı." ifadesini kullandı.