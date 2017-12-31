Nagehan Alçı: Bu yasaklar yanlıştır!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul'da Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerine getirilen "yılbaşı kutlaması" yasağına tepki gösterdi. "Bence bu karar çok yanlış. Yasak kararı yerine en yüksek seviyede tedbir kararı alınsa, cıvıl cıvıl sokaklarda yeni yıl kutlansa çok daha iyi olmaz mıydı?" diyen Alçı, "Bu terör örgütlerinin tam da istediği fotoğraf değil mi? Ben de bir kez daha ve kuvvetli bir şekilde 'Bu yasaklar yanlıştır' diyorum" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'nın "Bu yasaklar doğru mu?" başlığıyla dün (30 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Zor bir yıl geçirdik. Reina saldırısıyla başlayan sene, terör olayları açısından 2016’ya kıyasla çok daha umut verici geçti, ama Ortadoğu’da ve Türkiye’de yeni ve zor tehditlerle karşı karşıyayız.

Her bitiş bir başlangıca açılır. Başlangıçlar güzeldir. İnsana ümit ve iyimserlik aşılar. Bu duyguları bozmamaya gayret etmek gerek. Güvenlik birimleri geçtiğimiz yılki travmanın etkisiyle önlem olarak Taksim, Beşiktaş ve Şişli’deki kutlamalara izin vermeme kararı aldılar. Bence bu karar çok yanlış. Yasak kararı yerine en yüksek seviyede tedbir kararı alınsa, cıvıl cıvıl sokaklarda yeni yıl kutlansa çok daha iyi olmaz mıydı?

Taksim ve Nişantaşı’ndaki sokak kutlamaları İstanbul’da yılbaşı denince akla ilk gelen şeylerdir. 2018’e girilirken dünyanın farklı merkezlerinde yapılan kutlamalar ekranlara gelecek, Türkiye’den ne göreceğiz bu yıl? Karanlık sokakları mı? Bu terör örgütlerinin tam da istediği fotoğraf değil mi?

Ben de bir kez daha ve kuvvetli bir şekilde “Bu yasaklar yanlıştır” diyorum!