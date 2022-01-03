Nagehan Alçı’dan DİAYDER iddianamesi tepkisi: Bu bakış açısıyla yarın Tayyip Erdoğan’a da hapis istenebilir

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de yer aldığı 335 sayfalık Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) iddianamesiyle ilgili “Bu iddianamenin bakış açısıyla yarın Tayyip Erdoğan’a da hapis istenebilir” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“İddianamenin içeriğinde hukuka tamamen aykırı olduğu çok açık bölümler var. Kürt kimliğini ve Kürtçe dilini kriminalize eden bir zihniyeti bu iddianamede gördüm ve çok üzüldüm” diyen Alçı, “Çok açık söylüyorum… Bu zihniyet yarın Recep Tayyip Erdoğan’ı da TRT Kürtçe kanalını açtığı ve demokratik açılım ile çözüm sürecini yürüttüğü için müebbet ile yargılamaya kalkar” diye yazdı.

“Cumhurbaşkanlığı makamına Ümit Özdağ geldi de bizim mi haberimiz yok!”

“İroni yapmıyorum, durum aynen bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müebbet ile yargılanmasını isteyen iddianameyi yazabilir bu kafa” diyen Alçı, devamında şunları kaydetti:

“Okurken düşündüm… Acaba ülkemizde paralel evrenler mi var? Bu iddianameyi yazanlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın Tayyip Erdoğan olduğunun farkındalar mı? Yoksa Cumhurbaşkanlığı makamına Ümit Özdağ geldi de bizim mi haberimiz yok?!

Bu iddianameyi hazırlayanların zihniyetine göre tam 13 senedir kesintisiz 24 saat yayın yapan devlet televizyonu TRT Kürtçe tamamen illegal ve derhal kapatılması gerekiyor.”

İddianamedeki “cüda” kelimesinin bölücü yapılmasına ve PKK jargonu gibi değerlendirilmesine “şoke olduğunu” belirten Alçı, “Oldu olacak İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da suçlayın!” diyerek tepki gösterdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - DİAYDER iddianamesinden İBB çıktı: Savcı, iddianamenin tamamında İBB ilişkisini kanıtlamaya çalıştı, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun toplantısına işaret etti