Nagehan Alçı: Bu gidişat böyle sürerse ABD’nin yaşayacağı ikinci bir iç savaşı kaçınılmaz görüyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Biden’ın kazanmasından sonra görülüyor ki aynı çevrelerden ‘Trump tutuklanmalı’ sesleri yükselmeye başladı bile." düşüncesini dile getirdi. Alçı, "Bu gidişat böyle sürerse ABD’nin yaşayacağı ikinci bir iç savaşı kaçınılmaz görüyorum." görüşünü savundu.

Alçı, "Bu yapay ve sahte sözde Amerikan liberalizminin kafasıyla gidilirse ABD’deki aşırı sağ iktidar olur. Biden’ın kazanmasından sonra görülüyor ki aynı çevrelerden ‘Trump tutuklanmalı’ sesleri yükselmeye başladı bile. Bana göre de Trump ırkçı ve cinsiyetçi bir megaloman. Tutulacak tarafı yok. Fakat eğer yüzde 50 oy almış bir eski ABD Başkanı her ne gerekçe ile olursa olsun tutuklanırsa ya da aşağılanarak yargılanırsa 2024 seçimlerine ABD çok daha büyük olaylarla girer.Bu gidişat böyle sürerse ABD’nin yaşayacağı ikinci bir iç savaşı kaçınılmaz görüyorum." ifadesini kullandı.