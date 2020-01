Nagehan Alçı: Bozulan çözüm süreci barış fikrini bize unutturmamalı

"Türkiye’de çözüm sürecinin başından itibaren PKK ile konuşmayı adeta bir ihanet gibi sunmak isteyen çevreler oldu" diyen Milliyet yazarı Nagehan Alçı, "Halbuki çatışmayı sonlandırmak için onun aktörüyle temas kurmak şart. Başka türlüsünün dünyada örneği yok" görüşünü dile getirdi. Nagehan Alçı yazısında "Son günlerde sert bir çatışma döneminden geçiyoruz, elbette her ülkenin farklı dinamikleri ve kendi hikâyesi var. Ancak Türkiye’de bozulan çözüm süreci barış fikrini bize unutturmamalı" ifadelerine yer verdi.

Nagehan Alçı'nın Milliyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçtiğimiz hafta sonu Cenevre’de katıldığım DPİ toplantısında Tony Blair’in barış süreci boyunca sözcülüğünü yapan Tom Kelly’nin anlattıklarını çarşamba günü aktarmıştım. Aynı toplantıda BM’nin barış elçisi olarak El Salvador, Kolombiya, Haiti, Guatemala ve Bosna Hersek’te görev yapan eski gazeteci James LeMoyne’u da dinledim. LeMoyne önce gazeteci, sonra uzlaşmacı olarak madalyonun iki yüzünü de deneyimlemiş bir isim. O nedenle, zaman zaman kendimizi fazla büyütmeye meyilli biz gazeteci milleti için şu söylediklerini önemsedim. Dedi ki: ‘Asla gazeteci olarak yazacaklarınızın barış getireceğini zannetmeyin, barışı ancak orada yaşayan insanlar yapabilir!’ Maalesef tam da böyle düşünüp kendini aşırı önemseyen ve savrulup denklemden çıkan, hepinizin yakından tanıdığı isimler oldu Türkiye’de. Halbuki basının barış süreçlerini desteklemesi önemlidir ama meselenin asıl sahiplerinin tavrı belirleyicidir, mesajı verdi LeMoyne. Yıllarca sürdürdüğü arabuluculuk görevinden çıkardığı çarpıcı bir mesaj daha vardı: Herkesle konuşmayı öğrendim. Karşı tarafla konuşmak önemlidir!

Türkiye’de çözüm sürecinin başından itibaren PKK ile konuşmayı adeta bir ihanet gibi sunmak isteyen çevreler oldu. Halbuki çatışmayı sonlandırmak için onun aktörüyle temas kurmak şart. Başka türlüsünün dünyada örneği yok. Cenevre’de not ettiğim başka bir nokta da ‘barış olasılığına kapıyı hep açık bırakmak gerektiğiydi’. Son günlerde sert bir çatışma döneminden geçiyoruz, elbette her ülkenin farklı dinamikleri ve kendi hikâyesi var. Ancak Türkiye’de bozulan çözüm süreci barış fikrini bize unutturmamalı. LeMoyne El Salvador’un en şahin gerilla liderlerinden biri olan Joaquin Villalobos ile on yıllar süren çatışma süreçleri sonunda oturup konuştuklarını anlattı. Villalobos artık Londra’da yaşıyor ve dünyadaki çatışma süreçlerinde barış danışmanlığı yapıyormuş. Kısacası, LeMoyne’un anlatmak istediği şartlar uygun olursa insanların da buna uyum sağlayacağıydı. O nedenle karamsarlığa kapılmamalıyız. Umudu koruduğumuz sürece bu karanlık günler geride kalacak, barış süreci yeniden başlayacak...