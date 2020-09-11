Nagehan Alçı: Berat Albayrak herkesi ters köşeye yatırdı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini sıklıkla eleştiren ve Koronavirüs'e yakalanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a telefon ederek herkesi ters köşeye yatırdığını öne sürdü.

Alçı, "Berat Bey’in kendisine en çok taarruz eden ismi bizzat araması karşısında AK Parti içinde de şaşkınlık geçirenler az oldu dersem yanlış olur. Bence çok nazik ve klas bir hareket yaptı Albayrak. Henüz sadece 5 senedir milletvekili ve bakan olmasına rağmen olgun ve tecrübeli bir siyasetçi tavrı gösterdi. Herkesi ters köşeye yatırdı.Kutuplaşmaların ve kavgaların egemen olduğu Türk siyasi hayatına nefes aldıran, güzel hareketler bunlar." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Ben de dün Faik Öztrak’ı aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem sağlık durumunu hem de Hazine ve Maliye Bakanı’nın telefonu ile ilgili yorumunu sordum. Öncelikle şunu söyleyeyim: Telefonda sesi çok iyiydi, müthiş enerjikti. Hiç hasta gibi değildi. Aksine çok neşeliydi. CHP içinde Faik Bey’in seveni çoktur. Hepsi huzurlu olabilirler. Geçmiş olsun dileklerimden sonra hastalığı nasıl geçirdiğini sordum. 'Gayet iyiyim. Hafif atlatıyorum çok şükür Nagehan Hanım’ dedi. Hastaneye gitmeyecek, evde karantinada dinlenerek geçirecekmiş bu süreci Öztrak" ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

Berat Albayrak’tan gelen telefona şaşırıp şaşırmadığını sordum. Şunları söyledi:

‘Hiç şaşırmadım Nagehan Hanım. Sonuçta siyaset ayrı mevzu, sağlık ayrı mevzu. Sonrasında da beni bütün bakanlar aradılar teker teker. Berat Bey ile de aramızda güzel bir diyalog oldu’ yanıtını verdi.

Berat Bey ile beraber kabinenin diğer bakanları da CHP Sözcüsü’ne geçmiş olsun dileklerini iletmişler. Bu bakımdan da çok iyi olmuş. Biz 1876’dan beri kesintileri bol olsa da demokratik siyaset geleneğinin ve politik partiler rekabetinin içinde olan bir ülkeyiz. Sakın bu ülkenin siyasal nezaket ve olgunluk seviyesini küçümsemeyin.

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