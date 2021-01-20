Nagehan Alçı: Ben Hrant Dink’i ölüme götürmüş bu ırkçı zihniyetle savaşmaya devam edeceğim

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Dink’in öldürülmesine giden o atmosferi yaratanların başında gelen malum avukata o dönem 'Emrindeyim abi' dediği HSK tarafından da tespit edilmiş ve bu olay dolayısıyla kınama almış ama hala görevde olan bir hakim ben kendisini bu nedenle tenkit ettiğim için geçtiğimiz günlerde bana dava açtı. İstedikleri kadar dava açsınlar, şikayet etsinler… Bu davalar benim için onurdur. Ben Hrant Dink’i ölüme götürmüş bu ırkçı zihniyetle savaşmaya devam edeceğim" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Dink ailesinin avukatları bana 'Kerinçsiz’in emrinde'olmakla gurur duyan o hakimin cinayetten sonra Dink aleyhine verdiği kararları ilettiler. O mahkemede de bunları ortaya koyacağım. Dediğim gibi o süreci yaşadım… Malum kişilerin ve adamlarının neler yaptığını bizzat gördüm. Eski derin devlet mi yerine kendini ikame etmeye çalışan FETÖ mü işledi bu cinayeti? Bana göre ikisi birlikte yaptılar. Bugün hukuken hâlâ bir netlik yok ama adalet önünde hesaplaşma fırsatını maalesef kaçırdığımız derin güçler Hrant Dink’i katlettiler ve bugün hala saklanma kudretine sahipler…" yorumunu yaptı.

Alçı, "Bir 19 Ocak daha geçti ve Dink cinayetinin utancı bu ülkenin adaletinin omuzlarında durmaya devam ediyor. 14 yıldır sonuçlanamayan böylesine vahim bir dava varken daha yolumuz çok uzun…" ifadesini kullandı.