Nagehan Alçı: Aydın Doğan, bu insanlara üzülüyordur; 'fake' haberlerle Erdoğan'ın gözüne giremezler

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Doğan Medya Grubu'nun Demirören holding'e satışına ailişkin olarak ". Her iki ismin de sosyal ve siyasal perspektifini bilirim. Önümüzdeki dönemde Demirören Medya Grubu’nda neler yaşanacağını tahmin ediyorum" dedi. Alçı, "Senelerini medyaya vermiş tecrübeli insanlar, çocukları bile kandıramayacak bu “fake” yazıları nasıl yazdırabilirler? Akılları başlarından tamamen mi uçtu bu gazetecilerin? Herhalde Aydın Doğan da yıllarca yanında olanların bu hallere düşmesine hem üzülüyor hem de acı acı gülüyordur..." ifadesini kullandı.

Alçı'nın "Bu ‘silah pornografisi’ne ‘Dur’ diyecek yok mu?" başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Ailesi’ne devir-teslim süreci tamamlandı. Hayırlı olsun. Aslında bunun üzerine yazmayı düşünmüyordum ama özellikle önemli bazı isimlerden öyle telefonlar aldım ki yeniden konu radarıma girdi. Biliyorsunuz, hem Doğan hem Demirören gruplarında çalışmış bir gazeteciyim. Aydın Doğan’ı da Erdoğan Demirören’i de iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Her iki ismin de sosyal ve siyasal perspektifini bilirim. Önümüzdeki dönemde Demirören Medya Grubu’nda neler yaşanacağını tahmin ediyorum.

Bu satış ve devir-teslimin ardından kimileri öyle akla ve mantığa aykırı haberler yaptırıyor ki... Bunları görünce ne diyeceğimi bilemiyorum. Zaten bana bu kadar telefonun gelmesi de bu yüzden...

Senelerini medyaya vermiş tecrübeli insanlar, çocukları bile kandıramayacak bu “fake” yazıları nasıl yazdırabilirler? Akılları başlarından tamamen mi uçtu bu gazetecilerin? Üstelik bunlar yaşını başını almış ve çok deneyimli isimler. En yakın dostları ve kendi çevreleri bile yaptıklarına üzülüyor, hayret ediyorlar. Herhalde Aydın Doğan da yıllarca yanında olanların bu hallere düşmesine hem üzülüyor hem de acı acı gülüyordur...

Özellikle hükümete yakın medyanın, topun ağzına koyduğu iki isim bu durumda. Biri illa fotoğraf karelerine girip sanki satıştan çok mutluymuş gibi gülerek poz veriyor. Diğeri ise Demirörenler’le aralarından su sızmıyormuş gibi haberler yaptırıp Demirören medyanın başına geçeceğini iddia eden yazılar yazdırıyor.

Sanki hakikate tamamen aykırı haberler yaptırıp yazılar yazdırınca gerçek hayattaki manzara değişecek! O zaman olası İstanbul depremiyle ilgili medyamızda bol bol “Deprem asla olmayacak” haberi yaptıralım da olacak zelzeleyi engelleyelim!

Bakın dün konuştuğum, özellikle yukarıdaki isimlerin de arkadaşı olan ve hükümete mesafeli TÜSİAD’dan bir işadamı bana aynen şunları söyledi:

“Böyle hareketler yaparak hükümetin ve Erdoğan’ın gözüne giremeyecekleri gibi onları seven insanları da tamamen kaybediyorlar. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olacaklar. Dımdızlak ortada esas o gün kalırlar. İmkânı var mı artık Erdoğan’ın adamı olmalarına? Hükümet tabanı ile Erdoğan ve ailesi bunu kabul eder mi? Mümkün mü bu saatten sonra? Öyle olsa Aydın Bey de böyle yapar, çıkardı işin içinden. Dostlarımın düştükleri duruma çok üzülüyorum.”

Gerçekten de bu isimler büyük bir kumar oynuyor, ayakta kalmak için rotayı tamamen Erdoğan hükümetinden yana kırıyorlar. Zaten o uydurma haberleri bu sebeple yaptırıyorlar. Ama buna hem hükümete yakın medyadan hem de muhalefetten büyük tepki var. Toplumun tamamını kaybederek nasıl devam etmeyi planlıyorlar bilmiyorum ama bu manzaraya üzülüyorum...