Nagehan Alçı, Atatürk'e maço dediği yazısını değiştirdi

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı bugün yayımlanan yazısındaki, Atatürk'ün "kadınları eve ait gördüğü" ve "maço olduğu" bölümlerini değiştirdi.

Alçı, “80 yılın ardından başka bir Atatürk” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazete Duvar'ın dikkati çektiğine göre Alçı, yazısında İpek Çalışlar’ın “Atatürk” kitabından yola çıkarak, Mustafa Kemal'in hayatına dair bazı satırlar yazdı.

"Sürekli hizmet bekleyen maço bir erkekti"

Alçı, “Atatürk’ün özel hayatı” ara başlığı altında, Cumhuriyet’in ilk cumhurbaşkanının “kadınları eve ait gördüğünü, maço olduğunu” yazdı ve Atatürk’ün kadınlara “bakışını” şöyle anlattı:

“Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Fakat kişisel hayatında kadınlardan bir erkek olarak sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti.

Bunu siyasete girmek istediğinde Latife Hanım’a verdiği cevapta da görüyoruz. Şöyle diyor Paşa: “Ben kadınların meclise girmelerinden yanayım. Ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir.” (İsmet Bozdağ’ın Atatürk ve Latife Hanım kitabından)”

Yazıyı değiştirdi

Ancak, gelen tepkilerin ardından, Alçı’nın Atatürk’ün maço olduğunu iddia ettiği kısım yazıdan çıkarıldı. Alçı’nın yazısı şu şekli dönüştü:

“Atatürk düşünce olarak kadınların toplumda erkeklerle eşit yeri olmasına yürekten inanan bir siyasi liderdi. Bu yönüyle gerçekten tam bir ilericiydi. Kadınların kişisel hayatındaki yerine ilişkin ipucunu siyasete girmek istediğinde Latife Hanım’a verdiği cevapta görüyoruz. Şöyle diyor Paşa: “Ben kadınların meclise girmelerinden yanayım. Ama karımın mecliste olmasından yana değilim. Bana rahatı ancak sevgili karım verebilir.” (İsmet Bozdağ’ın Atatürk ve Latife Hanım kitabından).”