Nagehan Alçı: Arka kapı satışlarıyla dolar 12’lere indiyse bunun şeffaf şekilde açıklanması gerekir

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, iktidarın "kur garantili TL mevduatı" açıklaması sonrasında dövizin düşmesi konusunda "arka kapıdan kamu bankaları aracılığıyla döviz satıldığı" iddiasına işaret ederek, "Bazı iktisatçıların dediği gibi arka kapı satışlarıyla dolar 12’lere indiyse bunun şeffaf şekilde açıklanması gerekir" dedi.

Alçı, kişisel olarak doların düşmesini tercih edeceğini ancak doların 7 liraya düşmesi halinde iktidarın benimsediği ihracat odaklı, cari fazla veren büyüme modelinin "çöp olacağını" söyledi.

Alçı şöyle devam etti:

"İthalat coşar ve cari açık patlar. Nitekim ihracatçı birlikleri de doların 13-14 arası bir seviyede istikrar kazanmasını arzuladıklarını söylüyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de TRT'de verdiği mülakatta MGK kararıyla resmen benimsenmiş cari fazla verilen modelin devam edeceğini söyledi.

Buradan anlaşılıyor ki eğer bu finansal ürün çok tutarsa ve dolar 10-11'lere inerse TCMB rezerv olarak onları toplayacak ve yeniden 13-14 arası seviyede optimum bir nokta yakalanacak.

Bazı iktisatçıların dediği gibi arka kapı satışlarıyla dolar 12’lere indiyse bunun şeffaf şekilde açıklanması gerekir."

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Uğur Gürses yazdı: 'Arka kapıdan' döviz satışının dönüşü