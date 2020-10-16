Nagehan Alçı: Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının tartışılır hale gelmiş olması çok düşündürücü

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaline karşın yerel mahkemenin milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılama talebinin reddedilmesinin ‘çok’ düşündürücü olduğunu belirtti.

Alçı, "Kararları biz gazeteciler, siyasetçiler, aydınlar tartışabiliriz, eleştirebiliriz hatta protesto edebiliriz ama ilk derece mahkemeleri tartışamaz ve itiraz edemez. Yanlışta ısrar etmek hepimize, çocuklarımızın geleceğine çok büyük faturalar çıkaracak. Yüksek Mahkeme kararlarına uyulmayan bir ülkeye dış yatırım da gelmez yabancı sermaye de gelmez. Bu tavır bizim iktisadi hayatımızı da geriye götürür." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Ben 15. Ağır Ceza’da bu tıkanıklığın aşılacağına inanıyorum. Şayet bu da olmazsa, yani 15. Ağır Ceza Mahkemesi başvuruyu reddederse bu kez Berberoğlu’nun avukatları ikinci kere Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay’da yaptığı gibi bir kez daha ihlal kararı verecek. Süreç bu kadar uzamadan iş çözülürse Türkiye rahat bir nefes alır." ifadesini kullandı.

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