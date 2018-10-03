Nagehan Alçı: AK Parti'nin Ankara adayı yüzde 90 Süleyman Soylu

Gelecek yıl Mart'ta yapılması öngörülen yerel seçimler için partiler çalışmalarına başladı. Kulislerde olası aday tahminleri konuşulurken bir kulis bilgisi de Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan geldi. Alçı, AKP'nin Ankara'da yüzde 90 Süleyman Soylu'yu aday göstereceğini öne sürdü. Yazar, Soylu’nun siyasi AKP tabanı dışında MHP hatta İYİ Parti tabanında da sempati uyandırdığını savundu. Nagehan Alçı, AKP'nin yanı sıra CHP'de de Mansur Yavaş isminin konuşulduğunu kaydetti.

Yazar Alçı "Ankara adayı yüzde 90 Soylu" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şu noktalara değindi:

"31 Mart 2019 yerel seçimleri için isimlerin netleşmesi safhasına yaklaşıyoruz. Kulisler havada uçuşuyor. Hem AK Parti hem CHP cephesinde İstanbul, Ankara ve İzmir olası aday listeleri her gün güncelleniyor. Sağlam kaynaklarıma dayanarak size şu bilgileri vereyim:

Süleyman Soylu ismi İstanbul’dan ziyade Ankara için geçiyor. İstanbul iddialarına pek ihtimal vermiyorum. Ankara içinse çok kuvvetli şekilde geçiyor Soylu’nun ismi. Her ne kadar MHP lideri Devlet Bahçeli dün “İstanbul dışında her yerden aday çıkaracağız” dese de, süreç içinde Cumhur İttifakı’nın ortak Ankara adayının Soylu olacağı açıklanırsa da şaşırmam.

Ankara aslında her rengiyle sağ düşüncenin çok güçlü olduğu bir şehir. Düşünün, 2014 seçimlerinde ikisi de koyu sağcı olan iki aday yüzde 88 oranında oy almıştı. Süleyman Soylu’nun siyasi duruşu ve tavrı AK Parti tabanı dışında MHP hatta İYİ Parti tabanında da sempati uyandırıyor. Hatta kimi icraatları hükümete yakın medyada eleştirilirken bile MHP medyası Soylu’ya hep sahip çıktı.

Dediğim gibi MHP ve İYİ Parti tabanına da sıcak gelen dili onu başkent seçmeni bazında cazip kılıyor. Bu arada ona yakın çok önemli bir kaynaktan Soylu’nun giderek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olma fikrine daha sıcak yaklaştığını ve hatta bu sebeple kütüğünü Ankara’ya taşıdığını işittim. Yani bu adaylık olacak gibi gözüküyor.

CHP’nin adayı Mansur Yavaş mı?

Öte yandan CHP de Ankara için harıl harıl çalışıyor. Ben kısa zaman öncesine kadar Mansur Yavaş ismine kesin gözüyle bakıyordum ancak parti kulislerini yoklayınca işlerin değiştiğini görüyorum.

Yavaş’ın aday gösterilme olasılığı hala var, öte yandan 2016’da Mansur Bey’in partiden istifa etmesi, giderken kendine yakın isimleri de götürmesi ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’ye destek vermesi ciddi bir rahatsızlık yaratmış.

Fakat Süleyman Soylu gibi güçlü bir aday söz konusu olunca Kemal Bey’in kafasında ibre yeniden Yavaş’a dönebilir. Konuştuğum önemli bir CHP’li kaynak, “Süleyman Soylu ismiyle sadece Mansur Yavaş başa baş yarışabilir. O zaman İYİ Parti’nin de desteğini alırız yoksa yeniliriz” yorumunda bulundu."

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