Nagehan Alçı: AK Parti'de yeni güçlü ve bireysel çıkışlar yapabilen isimlere ihtiyacı var

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen AKP kongresinden izlenimlerini kaleme aldı. Alçı yazısında, "AK Parti, parti içi disiplini çok iyi sağlayan, kavgasız, kakafonisiz bir şekilde kongrelerini gerçekleştiren bir parti. Fakat yeni güçlü ve bireysel çıkışlar yapabilen isimlere ihtiyacı var. Partiye zıt çıkışlardan bahsetmiyorum. Konuşmak için her daim Cumhurbaşkanı'nı beklememekten, inisiyatif alabilmekten bahsediyorum." görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "MKYK’da dikkatimi çeken üç nokta var. Birincisi gençlik kollarından partiye emek vermiş isimlerin ağırlığı. Emre Cemil Ayvalı var mesela yedek listede, 33 yaşında, İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıydı ve partinin medya tanıtımında görev yapmıştı. Ya da Ahmet Büyükgümüş var, 31 yaşında.İkinci nokta da yurt dışında iyi eğitim almış kişiler gözüme çarptı. CV’ler özellikle de gençlerin CV'leri göz doldurucu. Mesela yukarıda bahsettiğim Ahmet Büyükgümüş, Galatasaray Üniversitesi’nde siyaset bilimi okuduktan sonra SOAS Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans, GS’de doktora yapmış.Cüneyt Yüksel ise çok iyi bir akademik kariyeri olan Mardinli hukukçu. Harvard’da lisans, yüksek lisans, Stanford’da doktora yapmış, ABD’nin seçkin üniversitelerinde dersler vermiş ve AK Parti’de daha önce de görevler almış bir isim.Emre Ete, Cleveland State Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans yapmış Siirtli bir siyasetçi. Fatma Aksal ise Virginia Polytech’ten doktoralı. Dikkatimi çeken üçüncü nokta hukukçu üyelerin çokluğu. Listenin önemli bir bölümü hukukçulardan oluşuyor. MKYK asil listede tam 25 hukukçu var. Yedek listede 4, Merkez Disiplin Kurulu'nda 12, Etik Kurulunda 2 ve Hakem Kurulunda 1 olmak üzere toplam 44 hukukçu yer alıyor listede." değerlendirmesini yaptı.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Umarım bu, hukuk reformu konusundaki kararlılıkla ilgili bir işarettir. Zira Türkiye olarak en çok buna ihtiyacımız var.

Güneydoğu'nun ağırlığı da önemli zira son dönemde Kürt seçmenin AK Parti’den uzaklaştığı yorum ve tespitleri demek ki not alınmış. Abdurrahman Kurt, Burhan Kayatürk, Orhan Miroğlu, Şaziye Gündüz, Halil İbrahim Yıldız, Abdürrahim Fırat gözüme çarpanlar.

Parti yönetimi listesi önemli. Bence bu liste bize partide genç ve tecrübeli arasında bir denge bulma gayreti, "Hukuku önemsiyoruz" mesajı, "Bizde küsme olmaz, bir yerden alınır, başka yere verilir" alt metni, kadınların ağırlığının artması çabası, Güneydoğu'ya sahip çıkıyoruz sinyali içeriyor.

Ama tabii tek başına parti vitrinini değiştirmek yetmez. AK Parti, parti içi disiplini çok iyi sağlayan, kavgasız, kakafonisiz bir şekilde kongrelerini gerçekleştiren bir parti. Fakat yeni güçlü ve bireysel çıkışlar yapabilen isimlere ihtiyacı var. Partiye zıt çıkışlardan bahsetmiyorum. Konuşmak için her daim Cumhurbaşkanı'nı beklememekten, inisiyatif alabilmekten bahsediyorum.

CV’ler harika ama bakalım bu CV’lerle birey olarak siyaset sahnesinde varlık gösterebilecek isimler olacak mı?"