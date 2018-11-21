Nagehan Alçı: Ahmet Kaya da film yapılmalı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yapımcı Mustafa Uslu'nun Müslüm Gürses'in hayatını konulan 'Müslüm'le Türk sinema tarihine çok faydalı bir film kazandırdığını belirterek Uslu’ya Ahmet Kaya’nın hayatını da çekmesini önerdi.

"Müslüm’ü izlerken Uslu’nun bundan sonra Ahmet Kaya’nın hayatını çekmesinin tam sırası olduğunu düşündüm" diyen Nagehan Alçı, Ahmet Kaya'nın çok genç yaşta talihsiz bir şekilde kaybedildiğini Gürses’ten farklı ancak Kaya'nın da çok zor, çetin bir hayatı olduğunu ifade etti.

"İki ismi de biraz da bu yasaklar büyüttü"

Alçı, yasakçı zihniyetin Müslüm Gürses ve arabeski, Ahmet Kaya’yı ve Kürtçe’yi yasakladığını belirterek, "İki ismi de biraz da bu yasaklar büyüttü, efsaneleştirdi. İyi bir senaristin ve yönetmenin elinde Ahmet Kaya filminin de arşive girecek çok değerli bir çalışma olacağını düşünüyorum…" vurgusu yaptı.

Nagehan Alçı'nın "Ahmet Kaya da film yapılmalı" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz