Nagehan Alçı: Adalet Bakanlığı yeni uygulamaya başlayacakmış, yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde gazeteci ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıyı yazdı. Alçı, "Mesela İstanbul Havalimanı ile başlayacak, sonrasında diğer havalimanlarına da yayılacak bir uygulama üzerinde çalışılıyormuş.Buna göre alanda 24 saat savcı ve hakim bulunacak, haklarında bir ifade eksikliği vs’den kaynaklanan yakalama kararı olan ve yurtdışına çıkış engeli bulunanlara yönelik orada hizmet verecekmiş" ifadesini kullandı.

Alçı, "Böylece ifade vermediği için ya da bir savcı ile hakim karşısına çıktığında çözülecek hukuki bir engeli bulunduğu için seyahatini ertelemek zorunda kalmayacak yolcular. İstanbul Havalimanında yargı karşısına çıkıp, sorun çözülürse aynı gün yolculuk yapabilecekler. Yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok." düşüncelerini kaydetti.

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