Nagehan Alçı: Abdullah Gül bugün 'adaylığı hiç düşünmediğini' açıklayacak

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, muhalefetin ortak adayı olacağı iddialarına bugün yanıt verecek 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Adaylığı hiç düşünmedim" diyeceğini söyledi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili kararını yarın (bugün) açıklayacağını söylemişti.



Gazetecilerin adaylıkla ilgili sorularına, 'bu konuları cami önünde konuşmanın uygun olmayacağı' cevabını veren Gül, yarın (bugün) kararını duyuracağını ifade etti. Gül, görüşme için kendisine 'aracı' gönderildiğine dair bir soruyu da yanıtlamayı reddetti. 11. Cumhurbaşkanı, "Bugünlerde yoğun olarak bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunları böyle cami önünde konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Yarın sizi çağıracağım, ne düşündüğümü, ne yapacağımı detaylı olarak anlatacağım. Cami kapısında, önünde bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Alçı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinden son 1 haftadır Türkiye’de kıyamet koptu. 24 Haziran seçimlerine giderken bütün ülke onun aday olup olmayacağına kilitlendi. O ise tek bir şey söylemedi. Nihayet bugün (28 Nisan) bir açıklama yapacak...

Ben bu tartışmanın başladığı ilk günden itibaren Abdullah Bey’in aday olmayacağından emin olduğumu dile getirdim. Bugün bu iddianın doğruluğunu Sayın Gül’ün ağzından duyacaksınız: Abdullah Gül aday olmayacağını ve belki de adaylığı hiç düşünmediğini açıklayacak.

Peki hakikaten de adaylığı hiç düşünmedi mi? Hayır, Sayın Gül muhalefette istediği büyük uzlaşma zeminini yakalasa çıkacaktı. Ama Türk siyasetini ve sosyolojisini biraz bilmek, bunun imkânsız olduğunu görmek için yeterli...