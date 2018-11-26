Nagehan Alçı: Abdullah Gül, Abdüllatif Şener'e referans oldu mu?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Abdüllatif Şener’in Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde İstanbul’u isterken referans olarak Abdullah Gül’ün ismini zikrettiğini iddia ederek, " Hem CHP’li hem de CHP’ye yakın onlarca isim 'Nihayet herkesin konuştuğunu yazdın' diyerek beni teyit ettiler. Yani bu iddia zaten CHP koridorlarında herkesin ağzında imiş" dedi.

"5-6 yıldır konuşmuyorlar"

Nagehan Alçı, Abdullah Gül’e çok yakın olan bir ismin arayarak, "Abdullah Bey ile Abdüllatif Şener 5-6 yıldır merhabalaşmazlar. Şener partiden ayrılırken onu vazgeçirmeye çalışanların başında sayın Gül vardı. İkna etmek için çok uğraştı. Hatta milletvekilliği için parasını bile bizzat kendisi yatırdı gitmesin diye. O nedenle çok bozuktur Şener’e. Aralarında hiçbir diyalog yok" dediğini aktardı.

"İsmini İstanbul adaylığı için ortaya atanları 'like' etmiş"

Öte yandan, "Abdüllatif Şener, Gül’ün inisiyatifi ya da isteği ile değil, kendi kendine de 11. Cumhurbaşkanı'nı referans göstermiş olabilir" iddiasına da yazısında yer veren yazar, "Bu arada dün baktım, Şener, sosyal medyada kendi ismini İstanbul adaylığı için ortaya atanları 'like' etmiş… Belli ki adaylığı çok istiyor" dedi.

Nagehan Alçı'nın "Abdullah Gül, Abdüllatif Şener’e referans oldu mu?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz