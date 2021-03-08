Nagehan Alçı: 8 Mart'ta kadınlara tek bir çağrım var, kendinizi hiçbir şey için feda etmeyin!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kaleme aldığı yazıda, "8 Mart'ta kadınlara tek bir çağrım var, kendinizi hiçbir şey için feda etmeyin!" düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Halbuki kadınlar maalesef ikinci cins olmaya devam ediyor. Özellikle bizim gibi erkek egemen toplumlarda bu sıralamada en ufak bir değişiklik emaresi yok. ‘Ben’ demenin adeta ayıp sayıldığı bir milli mahalle baskısının içinde yaşıyoruz hep birlikte. Bizden beklenen sabır, kendimizi feda etmemiz, dişimizi sıkmamız… Dünyada bir adalet varsa neden fedakarlık sırası hiç erkeklere gelmiyor? Ben bu 8 Mart’ta siz sevgili kadın okurlarıma feda kültürüne itiraz etmeyi öneriyorum." ifadesini kullandı.

Alçı şunları kaydetti:

"Doğduğumuz andan itibaren bizlere fedakarlık yapmak, kendimizi arka plana atmak, saçımızı süpürge etmek öğretiliyor. Çocuklarımız için, kocalarımız için, ailelerimiz için, eş-dost için vs vs.

Yapmayın! Kendinizi başkalarına feda ederek yaşamayı reddedin! Kendinizi ve isteklerinizi önemseyin. Elbette çocuklarınız ve aileniz sizin için vazgeçilmez, tabii onları seviyorsunuz ama önce kendinizi sevin. Kendinizi sevmezseniz çocuklarınızı onlara faydalı olacak şekilde sevemezsiniz. Çocuklarınızı kendinizi onlara feda ederek büyütürseniz çocuklarınız da ileride kendilerini başkaları için feda eden insanlar olurlar… Kadınların ikinci cins kalmasının temel sebebi bu fedakarlık kültürü. Öyle ustaca, öyle büyük bir kutsiyet atfedilerek inşa edilmiş ki bu kültür itiraz etseniz toplum tarafından damgalanıyorsunuz, büyük bir baskıya maruz kalıyorsunuz."