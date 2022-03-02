Nagehan Alçı: 6 partinin mutabakat metni güzel ama temel bir yanlış var, o tek yanlış neredeyse tüm doğrularını götürüyor

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 6 muhalefet partisinin mutabakat metnine ilişkin olarak, "Ben açıklanan metni son derece özgürlükçü ve demokrat buldum. Beğendim. Güçlendirilmiş Parlamentarizme yani Başbakanlık hükümet sistemine benim de taraftar olduğumu bu köşeyi ve katıldığım yayınları takip edenler biliyor. Fakat bir temel noktada bu 6 partinin birden tamamen yanlış yaptığını düşünüyorum ve maalesef o tek yanlış neredeyse tüm doğrularını götürüyor." görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "6 parti de güçlendirilmiş parlamentarizme geçişi 2023 Başkanlık seçimleri sonrasına bırakıyor. 2022 içinde geçilmesi yönünde hiçbir irade beyan etmiyor. Hatta böyle bir seçeneği istemiyor bile diyebiliriz. Ayrıca bence muhalefet bir ciddi hata daha yaptı. Bu toplantının Ukrayna Savaşı’nın gölgesinde kalacağını hesaplamalıydı. Kaldı ki 28 Şubat tarihini seçmenin de bu 6 parti açısından herhangi bir olumlu yanını göremiyorum zira toplantıda 28 Şubat askeri darbe sürecine atıf dahi yapılmadı." düşüncesini dile getirdi.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Ben genel olarak metnin çerçevesini son derece özgürlükçü buldum. Önerilerin yarısı bile hayata geçse Türkiye için iyi olur.

Meclisin güçlenmesi, alternatifi oluşmadan hükümetin düşürülememesi, çevre mahkemelerinin kurulması, okullarda müfredata birinci sınıftan itibaren cinsiyet eşitliği ve insan hakları dersleri eklenmesi…"