Nagehan Alçı: 27 Mayıs mirasına sol-Kemalist gelenek sahip çıktı ülkücü gelenek değil

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yassıada'daki açılışa katılmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin, "1969’da kurulan MHP’nin tüm tarihinde 27 Mayıs ne bayram olarak görüldü ne de olumlu dille zikredildi. Genelde anılmadı ve yok farz edildi. Yanılıyorsam beni MHP tarihinde uzman olan Kemal Can ve Tanıl Bora düzeltsin. 27 Mayıs mirasına Sol-Kemalist gelenek sahip çıktı ülkücü gelenek değil. Hâlâ da öyledir." yorumunu yaptı.

Alçı, "Bunun MHP damarındaki tek istisnası şu an İyi Parti’de olan Ümit Özdağ. Kendini ülkücü-milliyetçi olarak tanımlayan Özdağ, 27 Mayıs darbesinin gerekli olduğunu hâlâ savunuyor. Zaten ülkücü gelenek, 27 Mayıs mirasına sırt döndüğü için MHP, DP’nin devamı olan AP ile koalisyonlar yapabildi. 80 öncesi MHP’nin kadrolarının da büyük çoğunluğu DP’li ve Menderes’i çok seven ailelerin çocukları oldu. Bunu 80 öncesi Türkeş’in en yakınlarından biri olan değerli yazar ve gazeteci Taha Akyol çok iyi bilir. Elbette 27 Mayıs darbesine Türkeş’in katıldığı bir gerçek ama yukarıda yazdıklarımı da unutmamak gerekir." ifadesini kullandı.

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