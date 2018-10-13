Nagehan Alçı: 1,5 yıl sonra gelen iddianame, ‘kraldan çok kralcı' ve tutarsız

İzmir’de 'FETÖ' ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine alınan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Brunson'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ev hapsi de kaldırıldı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Brunson’ın serbest bırakılmasının doğru bir karar olduğunu yazdı. Brunson’ın tahliye edilmesinin Türk-Amerikan ilişkilerinde yumuşama ve sıcaklık dönemi başlatacağını belirten Alçı, "Duyduğuma göre tutuklu olan başka bir ABD vatandaşı Serkan Gölge ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşanabilir" dedi.

"Büyükada iddianamesini hatırlatıyor"

Yazar, Brunson’ın tutuklanmasının ardından 1,5 yıl sonra hazırlanan iddianamenin ‘kraldan çok kralcı’ bir mantıkla, her türlü şeyi aynı sepete koyan ve birçok tutarsızlık barındırdığını, Büyükada iddianamesini hatırlatan bir iddianame olarak kayda geçirilmesi gerektiğini işaret etti.



Yazar Nagehan Alçı'nın "Brunson kararı ne anlama geliyor?" başlığıyla (13 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz