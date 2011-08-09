-NAGAZAKİ'YE ATOM BOMBASI ATILMASININ 66. YILI TOKYO (A.A) - 09.08.2011 - ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atmasının 66. yılında, Nagazaki'de savaşın acıları bir kez daha hatırlandı. Japonya Başbakanı Naoto Kan ile Nagazaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue'nun hazır bulunduğu törene katılan Amerikan Maslahatgüzarı James P. Zumwalt, Nagazaki'de düzenlenen anma törenlerine katılan ilk ABD'li resmi temsilci oldu. Nagazaki'ye atom bombasının atıldığı saat olan, yerel saatle 11.02'de (TSİ 05.02) saldırıda hayatlarını kaybedenlerin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, geçen yıllarda olduğu gibi insanları barış duasına çağıran bir çanın çalmasının ardından, saldırı sırasında henüz küçük birer çocuk olan atom bombası kurbanları ''Never Again'' (Bir Daha Asla) adlı şarkıyı hep birlikte söyledi. Törende yaptığı konuşmada, Nagazaki'de yaşanan acıyı hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini belirten Kan, ''Bu bir daha hiç tekrarlanmamalı'' dedi. Japonya'yı nükleer enerjiye daha az bağımlı hale getirme sözü veren Kan, nükleer reaktörlerden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçeceklerini dile getirdi. Nagazaki Belediye Başkanı Taue da Japon hükümetine çağrıda bulunarak, nükleer politikanın değiştirilmesini ve sadece nükleer silahların değil, nükleer enerjinin de reddedilmesini istedi. Taue, ''Atom bombası kurbanları için savaşmış bu ulus, niçin bir kere daha radyasyon korkusuyla yaşasın'' diye konuştu. Nagazaki'de düzenlenen törenlere katılan ilk ABD'li resmi temsilci olan Zumwalt, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Japonya'nın savaşın ardından sık sık dile getirdiği, ''nükleer silahların olmadığı bir dünyayı gerçekleştirme'' amacı konusunda Japonya ile birlikte çalışmayı ümit ettiğini belirtti. ABD Büyükelçisi John Roos, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 65. yılı dolayısıyla geçen yıl düzenlenen anma törenine katılmıştı. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nı bitirmek amacıyla Hiroşima'ya attığı atom bombasından 3 gün sonra, 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye atılan atom bombası sonucu 80 bin kişi hayatını kaybetmişti. Japonya, Nagazaki'ye atom bombasının atılmasından 6 gün sonra teslim olma kararı almıştı.