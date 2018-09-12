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Spor

Nagatomo'ya çılgın kutlama

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

12 Eylül 2018 20:29

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında cuma günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ritim ve koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

A Milli Takım’ın İsveç ile oynadığı maçta tam süre görev yapan Ömer Bayram, günü yenilenme koşusuyla geçirdi. Maicon Roque, günü salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmasıyla tamamladı.

Antrenman sonunda Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun doğum günü kutlandı. 

 

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