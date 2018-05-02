T24 LogoT24 Logo
Spor

"Nagatomo'nun bonservisini alacağız"

"Nagatomo, Fatih hocanın sürprizi olacak demiştim"

02 Mayıs 2018 21:04

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) düzenlediği yardımlaşma etkinliğini ziyaret etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Futbol Takımı’nın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ÇABA Derneği’nin etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan  Albayrak; "Nagatomo Fatih hocanın sürprizi olacak demiştim. Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü, 'O mu yıldız' dediler. İşte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız" dedi.

ETİKETLER

NagatomoFatih TerimGalatasarayAbdurrahim AlbayrakJaponsol bekbonservisalacağız
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24