"Nagatomo'nun bonservisini alacağız"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) düzenlediği yardımlaşma etkinliğini ziyaret etti.



Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Futbol Takımı’nın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ÇABA Derneği’nin etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Albayrak; "Nagatomo Fatih hocanın sürprizi olacak demiştim. Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü, 'O mu yıldız' dediler. İşte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız" dedi.