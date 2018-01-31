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Spor

Nagatomo İstanbul'a geldi, Aslan açıkladı!

Galatasaray, Nagatomo'yu kiralık olarak renklerine bağladı

31 Ocak 2018 16:47

Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekibi Inter'den yeni transferi Nagatomo İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü, İtalyan ekibi Inter'in Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Inter'le resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Inter'e 2011 yılında transfer olan Japon sol bek, bu sezon İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 9'u ilk 11 olmak üzere 11 müsabakada görev yaptı.

 

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