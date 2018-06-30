Nagatomo Galatasaray'da: Sol taraf sana emanet

Inter, Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayıp Japon futbolcuya teşekkür etti.

İtalya'nın İnter takımı, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Inter'den yapılan açıklamada Nagatomo'nun transferi için Galatasaray ile anlaşıldığı açıklandı.

Inter Kulübü ayrıca, Nagatomo'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, yeni kulübünde başarılar diledi.

Japon futbolcu geçtiğimiz ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak gelmiş ve oynadığı futbolla sarı kırmızı takımın şampiyonluğuna önemli bir katkı sağlamıştı.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun 2.5 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini borsaya bildirdi. 2 yıllık sözleşme imzalayan Nagatomo, yılda 2 milyon Euro kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yeni transfer Yuto Nagatomo'yu duyurudu.

İşte Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı:

"Sol taraf sana emanet. Galatasaray'a yeniden hoş geldin"