Aşırı milliyetçi olarak nitelendirilen ve kendisini Netanyahu'nun daha sağında gördüğünü söyleyen Bennett, İsrail'in bir Yahudi ulus devleti olmasını destekliyor. 1967'deki 6 Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Golan Tepeleri'nin ülkesinin kültürel ve tarihsel hakkı olduğunu iddia ediyor.

Bu bölgelerdeki yaklaşık 140 yerleşimde 600 bin Yahudi yaşıyor. Uluslararası toplumun neredeyse tümü yerleşim birimlerini yasa dışı görüyor.

Bu yerleşimlerin geleceği İsrail ve Filistinliler arasındaki en büyük tartışma konularından biri. Filistinliler bu yerleşimlerin boşaltılması gerektiğini düşünüyor.

Bazı siyasetçiler yeni yerleşimlerin durdurulmasını savunsa da Bennett bunların durdurulması bir kenara, inşalarının yavaşlamasına bile karşı.

Akıcı bir şekilde İngilizce konuşan Bennett sık sık yabancı TV kanallarında boy göstererek İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamalarını savunuyordu.

Hırçın bir söyleme sahip olan Bennett bir keresinde İsrail Parlamentosu'ndaki bir Arap siyasetçiye "Siz daha ağaçlarda sallanırken bu topraklarda bir Yahudi devleti vardı" demişti.

Bennett, Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme karşı. ABD Başkanı Joe Biden ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı bunu desteklese de Bennett, zamanında "kalçaya saplanmış bir şarapnele" benzettiği İsrail-Filistin Sorunu'na böyle bir çözüm gelmeyeceği görüşünde.

Şubat ayındaki bir söyleşide "Ben iktidarda olduğum müddetçe İsrail'in bir santimetrekaresini dahi vermem" demişti.

Bennett ayrıca Filistinlilere daha sert davranılması gerektiğini düşünüyor, idam cezasını savunuyor.

İsrail'de bugüne kadar soykırımın mimarlarından Adolf Eichmann dışında kimse idam edilmemişti.