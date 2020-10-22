Nafaka hakkına süre kısıtlamasını Canan Güllü yorumladı: İktidar cemaat ve tarikatların baskısı altında

Adalet Bakanlığı, nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir öneri getirdi, buna göre alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü, nafaka süresi evlilik süresi ile sınırlandırılacak.

Toplantıda, “Süre koymak doğru değil, bazı boşanmalarda nafaka vermeye gerek yokken, bazı davalarda ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması gerekebilir. Bu konuda takdir hâkimlere bırakılmalı” değerlendirmesi yapıldı.

Konunun zaman zaman yeniden ısıtılıp gündeme getirilmesine rağmen, kadınların itirazları ve tepkisi üzerine geri çekildiği biliniyor.

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında yer alan söyleşide Canan Güllü, nafakanın yine gündeme gelme sebebini, tıpkı erken yaş evlilik ve İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi iktidara tarikat ve cemaatlerin baskısı olduğunu ifade etti.

İktidarın, "Kaç mağdur var, mağduriyetin sebebi ne, kanun neden uygulanmıyor gibi sorulara yanıt vermediğini ve hazırlıksız olduğunu" söyleyen Güllü, kadınların bir savaş verdiğini ve bu konuyu İstanbul Sözleşmesi mücadelesinden ayırmadıklarını vurguladı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 400 kadın kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Eşik Platformunun mücadele edeceğini söylerken, kırmızı çizgilerini sıraladı.

Canan Güllü, problemin AKP'nin yansıttığının aksine nafaka ödenmesi değil, ödenmemesi olduğunu vurguladı.

Söyleşide, Eşitlik İçin Kadın Platformu (Eşik Platformu) kimlerden oluşuyor, ne yapmayı planlıyor, gibi sorulara da yanıt veren TKDF Başkanı Canan Güllü, hemen her gün kadınların öldürüldüğü ve faillerin serbest kaldığı bir Türkiye'de önceliğin nafaka olmaması gerektiğini de belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

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