Nafaka dekontuna ‘haram olsun’ yazan erkeğe tazminat cezası

Nafaka dekontuna ‘Haram olsun’ yazan Barış A.’nın, boşandığı Nihal B.’ye 15 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

İstanbul'da 2011 yılında evlenen Nihal B. ve Barış A., 7 yıl sonra şiddet gerekçesiyle boşandı. Mahkemede, Nihal B. tazminat talebinden vazgeçerken, ayrıldığı Barış A. nafaka ödemeyi kabul etti. Her ay belirli bir meblağ gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı. Nihal B. Mahkemeye başvurarak tazminat davası açtı.

250 bin liralık tazminat davası açıldı

Söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu belirten Nihal B., 250 bin liralık tazminat davası açtı. Dilekçesinde boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını kaydeden Nihal B., buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.’nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini belirtti.

Mahkemede savunma yapan Barış A., nafakayı “helal etmemesinin” tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü.

Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.