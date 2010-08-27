Nadir'in dönüşü İngiltere manşetlerinde

T24- İngiltere basını, KKTC'li işadamı Asil Nadir'in 17 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri dönüşüne geniş yer ayırdı. Nadir'in dönüşü neredeyse tüm gazetelerde, manşetten verildi.



1980'li yıllarda İngiltere'nin en zengin işadamlarından biri ve Muhafazakâr Parti'nin önde gelen bağışçılarından olan Asil Nadir, sıfırdan inşa ettiği Polly Peck grubunun başındaydı.



Elektronikten gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede iş yapan ve hissedarlarına büyük kazanç getiren Polly Peck şirketi, 1990 yılında batmıştı.



Asil Nadir, şirketten 34 milyon sterlini gizlice kendi hesabına aktararak Polly Peck'in batışına sebep olmakla suçlanmış ve hakkında yolsuzluk davası açılmıştı. Mahkemesinin başlamasından hemen önce İngiltere'yi terkeden Kıbrıs asıllı Asil Nadir, Kuzey Kıbrıs'a yerleşmişti. Kıbrıs Türk yönetiminin İngiltere ile zanlıların iadesi konusunda bir anlaşması yok.



BU DAVA SAVCILAR İÇİN KABUS OLUR





Ancak Guardian, Nadir'in dönüşüne karşın, aradan geçen 17 yıllık süre nedeniyle yargılanması konusundaki şüphelerin sürdüğünü belirtiyor.

BBC'de yer alana habere göre, gazete hukuk çevrelerinde Nadir'in yolsuzluk suçlamalarından yargılanmasının imkânsız olacağına dair kaygıların arttığını kaydediyor.

Gazete hukuk uzmanlarının, davanın Büyük Yolsuzluklarla Mücadele Dairesi'nin tarihinde daha önce görülmemiş bir 'savcılık kâbusu' olacağı yönündeki görüşünü aktarıyor.

Uzmanlar, Nadir'in avukatlarının mahkemeyi zaman aşımı nedeniyle davayı düşürmeye ikna edebileceğini söylüyor. Uzmanlar ayrıca, bazı önemli belgelele bilgisayar kayıtlarının kaybedilmiş olabileceğini ve önemli tanıkların ölmüş, ya da ifade veremeyecek durumda olabileceğini söylüyor.



DAVA BİR YILDAN ÖNCE BAŞLAMAZ





Financial Times da manşetinde Nadir'in dönüşünün savcılar açısından bir kâbus olacağını yazıyor.

Gazete, Büyük Yolsuzluklarla Mücadele Dairesi'nin Nadir'e karşı dava açmaya kararlı olduğunu, ilk duruşmanın gelecek ay yapılacağını, ancak davanın tam olarak bir yıldan önce başlamayacağını belirtiyor.

Dairenin bir anlaşma konusunda görüşme yapmadığını açıkladığını yazan gazete, adının açıklanmasını istemeyen bir mali suçlar savcısının, dairenin mahkemede mücadele vermek istediği yönündeki sözlerini aktarıyor.

Savcı, 'Çok uzun süredir devam eden bu meseleyi halletme fırsatından faydalanmak istiyorlar' diyor.



MUHAFAZAKÂRLAR BAĞIŞI GERİ VERECEK Mİ?'





Daily Telegraph da, uzun sürebilecek yargılaması sonucu suçlu bulunursa, Muhafazakâr Parti'nin 1980'li yıllarda Asil Nadir'den aldığı 440 bin sterlin tutarındaki bağışı geri ödemek zorunda kalabileceğini yazıyor.

Gazete, partinin geçmişte yasa dışı yollardan elde edilmiş tüm parayı geri ödeme vaadinde bulunduğunu hatırlatıyor ve Muhafazakâr Partili Başbakan Cameron'ın bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadığını belirtiyor.



ASİL NADİR: MASUMİYETİM ZATEN KANITLANDI



Asil Nadir, bu yıl başlarında, İngiltere'de kefalet karşılığında tutuksuz yargılanması mümkün olacaksa geri dönebileceğinin işaretini vermişti. Asil Nadir 'masum olduğunu zaten kanıtladığını' savunuyor

69 Yaşındaki Nadir, 1990-93 yılları arasında kendisine büyük zorluklar yaşatıldığını, bunun sonucunda sağlığının kötüleştiğini ve yaşamını kurtarmak için ayrıldığını söyledi. Asil Nadir, İngiltere'ye dönmesi için herhangi bir anlaşma yapılmadığını da belirtti.

Nadir, mahkemesi sonuçlanıncaya dek elektronik kelepçe takacak ve kefalet taahhüdü olarak 250 bin sterlin ödeyecek.