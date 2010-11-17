-NADİR PEMBE ELMASA REKOR FİYAT CENEVRE (A.A) - 16.11.2010 - Nadir bulunan bir pembe elmas, Sotheby tarafından düzenlenen müzayedede dünya rekoru bir fiyatla, 46 milyon dolara satıldı. Dikdörtgen biçimindeki 24,78 karat ağırlığındaki pembe elmas, daha önce bir müzayedede satılmış en pahalı taşın rekorunu ikiye katladı. 35,56 karatlık Wittelsbach-Graff mavi elması, 2008'de 24,3 milyon dolara satılmıştı. Cenevre'de satılan mücevhere tam olarak, 46 milyon 158 bin 674 dolar ödendi. Müzayede öncesinde satış fiyatının, alıcı komisyonu hariç 27-38 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyordu. Alıcının İngiliz elmas tüccarı Laurence Graff olduğu açıklandı.