-NADİR PEMBE ELMASA 10,8 MİLYON DOLAR CENEVRE (A.A) - 18.05.2011 - Kimyasal saflığıyla çok nadir bulunan bir pembe elmas, Cenevre'deki müzayedede 10,8 milyon dolara satıldı. Sotheby's Müzayede evinden yapılan açıklamada, 30 yıldan fazla bir süredir piyasada görülmeyen nadir parçanın satıldığı fiyatın uzmanların tahmin aralığında bulunduğu belirtildi. Bir yüzüğe monte edilmiş olan pembe elmasın renginin doğallığının da Gemological Institute of America (GIA) tarafından belgelendirildiği bildirilen açıklamada, genellikle Hindistan'da bulunan elmasın profesyoneller ve koleksiyoncular tarafından en çok aranan türden olduğu ifade edildi. Elmas, özel bir koleksiyondan geliyor. Kasım ayında yine Cenevre'de pembe bir elmasa 46,16 milyon dolara alıcı çıkmış, bu fiyat aynı zamanda dünyada hem bir elmasa hem de bir mücevhere ödenen en yüksek fiyat olarak rekor kırmıştı.