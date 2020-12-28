Nadir beyaz kivi kuşu Manukura, geçirdiği ameliyattan sonra hayatını kaybetti

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Yeni Zelanda'da nadir beyaz kivi kuşu Manukura, geçirdiği ameliyat sonrasında hayatını kaybetti.

2011 yılında koruma altında doğan Manukura'nın tüyleri, lösizm denilen genetik durum sebebiyle beyazdı.Beyaz kuş , kısa süre içinde yaşadığı Pūkaha Vahşi Yaşam Merkezi'nin sembolü haline geldi. Manukura'dan esinlenile birçok oyuncak ve resimli kitap üretildi.

Manukura, hızlı bir şekilde kilo kaybettiği fark edildikten sonra bir vahşi yaşam hastanesine kaldırılmıştı. Veterinerler Manukura'nın döllenmemiş bir yumurta taşıdığını ve yumurtlayamadığını tespit etti.

Yumurta ameliyatla başarılı bir şekilde çıkarılsa da Manukura'nın geçen haftalarda sağlığı kötüleşmeye devam etti. Beyaz kivi kuşunun pazar günü hayatını kaybettiği duyuruldu.