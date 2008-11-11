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Spor

Nadal'ın sakatlığı ciddi

Rafael Nadal, Davis Kupası finaline de katılamayacak. İspanyol raketin sağ dizindeki sorunun sanılandan daha ciddi olduğu anlaşıldı.

11 Kasım 2008 02:00


Teniste dünyanın bir numarası Rafael Nadal, Davis Kupası finaline de katılamayacak. İspanyol raketin sağ dizindeki sorunun sanılandan daha ciddi olduğu anlaşıldı.


Rafael Nadal, Şangay'da devam eden Tenis Masters Kupası'ndan çekildiğini açıklarken, Davis Kupası finalinde ülkesi adına mücadele etme umudunu koruyordu.

Ancak İspanyol tenisçi, sağ dizindeki sakatlığı hala atlatamadı. Nadal, hem sezonun en iyi 8 tenisçisini karşı karşıya getiren Masters Turnuvası, hem de Davis Kupası’nı kaçırmasının kendisini çok üzdüğünü, ancak dizindeki acının sahaya çıkmasını engellediğini söyledi.

İspanya'nın takım doktoru, Nadal'ın kortlara geri dönmesi için en az 3 haftaya ihtiyaç duyduğunu açıkladı. İspanya'nın Arjantin'e konuk olacağı Davis Kupası finali ise 21 Kasım'da başlayacak.

Bu yıl hem Wimbledon, hem de Fransa Açık'ta zafer yaşayarak büyük bir başarının altına imza atan Nadal, geçen ay sakatlık gerekçesiyle yarım bıraktığı Paris Masters'tan sonra hiç bir turnuvaya katılmadı.

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