Nadal'ı yenen Djokovic şampiyon oldu

T24 - Sırp tenisçi Novak Djokovic, BNP Paribas Açık Tenis Turnuvası'nın final karşılaşmasında, dünyanın bir numarası İspanyol Rafael Nadal'ı 2-1 yendi ve erkeklerde turnuvanın şampiyonu oldu.





Dünya sıralamasında 3. sırada bulunan Sırp tenisçi, maçı 4-6, 6-3 ve 6-2'lik oyunlarla kazanarak hem sıralamada zirveye aday olduğunu kanıtladı, hem de bu yılki yenilmezlik unvanını korumuş oldu.



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın da sahibi olan tenisçi, dün gece aldığı bu galibiyetle, sıralamada 2 numaraya yerleşmeyi de garantiledi.





Djokovic, ATP'nin bugün açıklanacak listesine göre 3. sıraya gerileyecek olan İsviçreli Roger Federer'i BNP Paribas'nın yarı finalinde yenmişti.





