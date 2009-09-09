Nadal'ı öptü, tutuklandı

129. ABD Açık Tenis Turnuvası'nda maç sırasında korta inip, İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ı öpen bir erkek hayranı tutuklandı.



ABD'nin New York kentindeki USTA Tenis Merkezi Kortları'nda devam eden turnuvanın tek erkekler 4. tur mücadelesinde Fransız Gael Monfils'i 3-1 yenen 3 numaralı seribaşı Nadal, maçın bitiminde ilginç bir olayla karşılaştı.



Oturduğu yerden hızla kalkıp, galibiyeti kesinleşen Nadal'ın yanına koşarak, onu öpen tenissever, güvenlik güçlerince tutuklandı.



Turnuvanın sözcüsü Tim Curry, polisin, Nadal hayranını, “bir spor karşılaşmasına müdahale ettiği” gerekçesiyle tutukladığını belirtirken, “Olayı inceledikten sonra, kort güvenliğine ilişkin yeni prosedürler belirleyeceğiz” dedi.



Nadal ise “Benim için sorun yoktu. Sevimli bir delikanlıydı. 'Seni seviyorum' dedi ve öptü” diye konuştu.



Öte yandan, bu yılki Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros), tek erkekler finalinde İsveçli Robin Soderling ile karşılaşıp, şampiyon olan İsviçreli tenisçi Roger Federer de benzer bir olayla karşılaşmıştı.



Barcelona Kulübü'nün bayrağını taşıyan bir gösterici, maçın ikinci setinde korta girerek, Federer'in başına kırmızı bir şapka geçirmeye çalışmış, İsviçreli tenisçinin kort dışına itmeye çalıştığı gösterici, güvenlik güçleri tarafından oyun alanından çıkarılmıştı.

