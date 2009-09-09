Nadal'ı öptü, tutuklandı

129. ABD Açık Tenis Turnuvası'nda maç sırasında korta inip,
İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ı öpen bir erkek hayranı
tutuklandı.
ABD'nin New York kentindeki USTA
Tenis Merkezi Kortları'nda devam eden turnuvanın tek erkekler 4. tur
mücadelesinde Fransız Gael Monfils'i 3-1 yenen 3 numaralı seribaşı Nadal, maçın
bitiminde ilginç bir olayla karşılaştı.
Oturduğu yerden hızla kalkıp,
galibiyeti kesinleşen Nadal'ın yanına koşarak, onu öpen tenissever, güvenlik
güçlerince tutuklandı.
Turnuvanın sözcüsü Tim Curry, polisin, Nadal
hayranını, “bir spor karşılaşmasına müdahale ettiği” gerekçesiyle tutukladığını
belirtirken, “Olayı inceledikten sonra, kort güvenliğine ilişkin yeni
prosedürler belirleyeceğiz” dedi.
Nadal ise “Benim için sorun yoktu.
Sevimli bir delikanlıydı. 'Seni seviyorum' dedi ve öptü” diye
konuştu.
Öte yandan, bu yılki Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland
Garros), tek erkekler finalinde İsveçli Robin Soderling ile karşılaşıp, şampiyon
olan İsviçreli tenisçi Roger Federer de benzer bir olayla
karşılaşmıştı.
Barcelona Kulübü'nün bayrağını taşıyan bir gösterici,
maçın ikinci setinde korta girerek, Federer'in başına kırmızı bir şapka
geçirmeye çalışmış, İsviçreli tenisçinin kort dışına itmeye çalıştığı gösterici,
güvenlik güçleri tarafından oyun alanından çıkarılmıştı.