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Spor

Nadal'ı durdurmak güç

Rafael Nadal, BNP Paribas Masters Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Gael Monfils'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

31 Ekim 2008 02:00


Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen BNP Paribas Masters Tenis Turnuvası 3. tur mücadelesinde, dünyanın bir numaralı raketi Rafael Nadal, Fransız tenisçi Gael Monfils'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Maçı baştan sona üstün götüren İspanyol raket, rakibine üstünlük sağlayarak, rahat bir galibiyet aldı.

Nadal çeyrek finalde Rus raket Nikolay Davydenko ile eşleşti.

BNP Paribas Masters 3. Tur sonuçları:

Rafael Nadal (1) - Gael Monfils (16), 6-3, 6-2
Roger Federer (2) - Marin Cilic, 6-3, 6-4
Jo-Wilfried Tsonga (13) - Novak Djokovic (3), 6-4, 1-6, 6-3
Andy Murray (4) - Fernando Verdasco (15), 6-3, 7-6 (8-6)
Nikolay Davydenko (6) - Tomas Berdych, 6-1, 6-1
Andy Roddick (7) - Gilles Simon (10), 6-3, 7-5
David Nalbandian (8) - Juan Martin Del Potro (9), 6-4, 6-0
James Blake (11) - Philipp Kohlschreiber, 6-4, 6-4

BNP Paribas Masters Çeyrek Final eşleşmeleri:

Andy Murray (4) - David Nalbandian (8)
Rafael Nadal (1) - Nikolay Davydenko (6)
James Blake (11) - Roger Federer (2)
Andy Roddick (7) - Jo-Wilfried Tsonga (13)

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