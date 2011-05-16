-NADAL'I DEVİREN DJOKOVIC REKOR YOLUNDA ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Erkekler teniste sezona müthiş bir başlangıç yapan ve 37 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sırp Novak Djokovic, dün oynanan Roma Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde dünyanın bir numarası Rafael Nadal'a bir kez daha üstünlük sağladı. Djokovic, bu sezon 4. kez yendiği İspanyol raketi, aynı yıl toprak kortta iki kez mağlup eden ilk tenisçi oldu. ATP sıralamasında hızla bir numaraya doğru ilerleyen ve Fransa Açık öncesinde büyük bir moral elde eden Djokovic, bir basamak üstünde bulunan Nadal'a gözdağı vermenin yanısıra, birçok rekorun yeni sahibi olmaya da aday hale geldi. Sezon başından bu yana bileği bükülemeyen Djokovic, 6 maç daha kazanması halinde, John McEnroe'nun 1984 yılında elde ettiği 42 maçlık en iyi başlangıç rekorunu kırmış olacak. Öte yandan, aralık ayından bu yana oynadığı 39 maçta yenilmeyen Djokovic'in, üst üste en çok maç kazanan tenisçiler listesinde de zirveye ulaşmasına 8 maç kaldı. En iyi başlangıç yapan ve üst üste en çok maç kazanan tenisçilerin sıralaması şöyle: En İyi Başlangıç ----------------- 42 Maç - John McEnroe (1984) 37 Maç - Novak Djokovic (2011) 31 Maç - Bjorn Borg (1980) 29 Maç - Ivan Lendl (1986) Üst Üste En Çok Kazananlar -------------------------- 46 Maç - Guillermo Vilas (Temmuz-Eylül 1977) 44 Maç - Ivan Lendl (Eylül 1981-Şubat 1982) 42 Maç - John McEnroe (Ocak-Mayıs 1984) 41 Maç - Bjorn Borg (Ekim 1979-Nisan 1980) 41 Maç - Roger Federer (Ağustos 2006-Mart 2007) 39 Maç - Novak Djokovic (Aralık 2010-Mayıs 2011) 35 Maç - Bjorn Borg (Mayıs-Ağustos 1978) 35 Maç - Thomas Muster (Nisan-Haziran 1995) 35 Maç - Roger Federer (Haziran-Kasım 2005) 32 Maç - Rafael Nadal (Mayıs-Ağustos 2008) 31 Maç - Bjorn Borg (Mayıs-Ağustos 1979) 31 Maç - Ivan Lendl (Ağustos-Kasım 1985) 30 Maç - Jimmy Connors (Temmuz-Ekim 1978) 29 Maç - Bjorn Borg (Ekim-Kasım 1977) 29 Maç - Ivan Lendl (Ocak-Mart 1986) 29 Maç - Pete Sampras (Şubat-Mayıs 1994) 28 Maç - Guillermo Vilas (Ekim 1977-Ocak 1978) 28 Maç - Jose-Luis Clerc (Temmuz-Eylül 1981) 26 Maç - Ivan Lendl (Şubat-Nisan 1982) 26 Maç - John McEnroe (Eylül 1982-Ocak 1983) 26 Maç - Andre Agassi (Temmuz-Ağustos 1995) 26 Maç - Roger Federer (Ağustos 2004-Ocak 2005) 25 Maç - Jim Courier (Nisan-Haziran 1992) 25 Maç - Roger Federer (Şubat-Nisan 2005)