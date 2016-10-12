Nadal'dan Shanghai Masters'a erken veda

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci turunda Sırbistanlı Viktor Troicki ile karşılaşan Nadal, rakibine 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi.



Yaşadığı sakatlıkların ardından eski formunu yakalayamayan Nadal, turnuvadan elenerek 13-20 Kasım tarihlerinde Londra'da düzenlenecek ve en iyi 8 erkek tenisçinin yer aldığı ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) Dünya Turu Finalleri'ne katılma olasılığını riske soktu.



Nadal, geçen hafta katıldığı Çin Açık'ta ise çeyrek finalde Grigor Dimitrov'a mağlup olmuştu.