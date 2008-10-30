Nadal'dan geçit yok



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen BNP Paribas Masters Tenis Turnuvası 2. tur mücadelesinde dünyanın bir numaralı raketi Rafael Nadal, Fransız tenisçi Florent Serra'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.



Şangay'da yapılacak ve teniste sezonun en büyüğünü belirleyecek olan turnuva öncesi son mücadelelerini yapan raketlerden Nadal, iki sette de rakibine üstünlük sağlayarak, rahat bir galibiyet aldı.



BNP Paribas Masters 2. tur sonuçları:



Rafael Nadal (1) - Florent Serra, 6-2, 6-4

Roger Federer (2) - Robin Soderling, 6-4, 7-6 (9-7)

Andy Murray (4) - Sam Querrey, 6-2, 6-4

Philipp Kohlschreiber - David Ferrer (5), 6-3, 6-2

Nikolay Davydenko (6) - Ivan Ljubicic, 7-6 (7-5), 7-5

David Nalbandian (8) - Nicolas Kiefer, 7-6 (7-5), 6-3

Gilles Simon (10) - Igor Andreev, 6-3, 7-5

James Blake (11) - Simone Bolelli, 6-7 (10-12), 6-3, 6-4

Tomas Berdych - Stanislas Wawrinka (12), 6-3, 7-5

Jo-Wilfried Tsonga (13) - Radek Stepanek, 3-6, 6-4, 6-4

Marin Cilic - Marcel Granollers, 6-4, 7-6 (7-2)







