T24 LogoT24 Logo
Spor

Nadal'dan geçit yok

Dünyanın bir numaralı raketi Rafael Nadal, Fransız tenisçi Florent Serra'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.

30 Ekim 2008 02:00


Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen BNP Paribas Masters Tenis Turnuvası 2. tur mücadelesinde dünyanın bir numaralı raketi Rafael Nadal, Fransız tenisçi Florent Serra'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.

Şangay'da yapılacak ve teniste sezonun en büyüğünü belirleyecek olan turnuva öncesi son mücadelelerini yapan raketlerden Nadal, iki sette de rakibine üstünlük sağlayarak, rahat bir galibiyet aldı.

BNP Paribas Masters 2. tur sonuçları:

Rafael Nadal (1) - Florent Serra, 6-2, 6-4
Roger Federer (2) - Robin Soderling, 6-4, 7-6 (9-7)
Andy Murray (4) - Sam Querrey, 6-2, 6-4
Philipp Kohlschreiber - David Ferrer (5), 6-3, 6-2
Nikolay Davydenko (6) - Ivan Ljubicic, 7-6 (7-5), 7-5
David Nalbandian (8) - Nicolas Kiefer, 7-6 (7-5), 6-3
Gilles Simon (10) - Igor Andreev, 6-3, 7-5
James Blake (11) - Simone Bolelli, 6-7 (10-12), 6-3, 6-4
Tomas Berdych - Stanislas Wawrinka (12), 6-3, 7-5
Jo-Wilfried Tsonga (13) - Radek Stepanek, 3-6, 6-4, 6-4
Marin Cilic - Marcel Granollers, 6-4, 7-6 (7-2)



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24