-NADAL'DAN ERKEN VEDA MELBOURNE (A.A) - 26.01.2011 - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde 1 numaralı seri başı Rafael Nadal, vatandaşı David Ferrer'e çeyrek finalde 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Ferrer, maçı 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazandı. Nadal böylece üst üste 4 grand slam turnuvası kazanma şansını şu an için kaybetti. Nadal, ilk sette 3. oyunun ardından mola alarak bir süre tedavi gördü. İspanyol tenisçi, geçen yıl da Avustralya Açık'ta sağ dizindeki sakatlık nedeniyle çeyrek finalde Andy Murray ile yaptığı maçtan çekilmişti. Maç boyunca sol bacağında ve sırtında ağrı hissettiği görülen Nadal, bazı pozisyonlarda rakibinin vuruşları karşısında hareket bile etmedi. Nadal, 2 saat 33 dakika süren maçta sadece 2 ''ace'' atabildi. Ferrer ise maçı 8 ''ace'' ile tamamladı. Maçta Nadal, 1 çift hata, 34 basit hata, Ferrer ise 2 çift hata, 32 basit hata yaptı. 7 numaralı seri başı Ferrer, 2. kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıktı. Ferrer daha önce 2007'de ABD Açık'ta yarı final oynamıştı. -MURRAY- 5 numaralı seri başı İskoç Andy Murray, çeyrek finaldeki rakibi Ukraynalı Aleksandr Dolgopolov'u 3-1 yenerek yarı finale çıkan bir diğer tenisçi oldu. İlk iki seti 7-5 ve 6-3 kazanan Murray, 3. seti 7-6 kaybetti. 4. sette rakibine 6-3 üstünlük sağlayan Murray, maçtan 3-1 galip ayrıldı. Avustralya Açık'ta ilk kez set kaybeden Murray, 5. kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıktı. 3 saat 5 dakika süren maçta murray 9 kez, Dolgopolov 16 kez ''ace'' attı. Murray'nin 34, Dolgopolov'un 77 basit hata yaptığı maçta iki tenisçi de 5 çift hata yaptı. Murray yarı finalde Ferrer ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında İsviçreli Roger Federer, Sırp Novak Djokoviç ile mücadele edecek.