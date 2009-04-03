Nadal'dan erken veda

Rafael Nadal- FOTOGALERİ

Kortlarda parlayan yıldız

/ Kerim Ertem yazdı

Dünya klasmanının bir numarası Rafael Nadal, Miami Masters Turnuvası'nın çeyrek finalinde 6 numaralı Juan Martin Del Potro ile karşı karşıya geldi. 2 hafta önce Indian Wells'te zafere ulaşan, Miami'de ise ilk kez şampiyon olmayı hedefleyen Nadal, sürpriz biçimde elendi.Del Potro ilk seti 6-4 aldıktan sonra, Nadal ikinci seti 6-3 kazanarak eşitliği sağladı. Son setin ve maçın galibi tie break ile belirlendi. 20 yaşındaki Del Potro, tie break'in 7-3 alarak ilk kez bir masters turnuvasında yarı finale yükseldi.Del Potro'nun yarı finaledki rakibi İskoç Andy Murray olacak. 4 numaralı seribaşı Murray 8 numaralı seribaşı İspanyol Fernando Verdasco'yu 5-1 ve 6-2'lik iki setle eledi. Yarı finalin diğer ayağında Roger Federer ile Novak Djokoviç karşı karşıya gelecek.Bayanlarda ise gözler Williams kardeşlerin mücadelesindeydi. İki kardeş arasındaki yarı final maçında Serena Williams ablası Venus'ü üç set sonunda yendi. Serena Williams 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setler sonunda finale yükselirken, dünya klasmanındaki liderliğini de korumuş oldu.Williams'ın finaldeki rakibi Belarus'tan Victoria Azarenka olacak, Azeranka yarı finaldeki rakibi Rus Svetlana Kuznetsova'yı 6-3, 2-6 ve 7-5 setlerle yendi.