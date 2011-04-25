-NADAL'DAN BARCELONA'DA 6. ŞAMPİYONLUK ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nda finalde vatandaşı David Ferrer'i yenen İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada 6. şampiyonluğunu kazandı. 1 milyon 995 bin avro ödüllü turnuvanın yarı finalinde Ferrer ile karşılaşan 1 numaralı seri başı Nadal, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Bu turnuvayı son 7 yılda 6 kez kazanan Nadal, geçen yıl sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılmamıştı. Bu zaferle toprak kort turnuvalarında 31. şampiyonluğunu kazanan Nadal, bu turnuvalarda 45 şampiyonluğu bulunan Arjantinli Guillermo Vilas ve 40 şampiyonluğu bulunan Avusturyalı Thomas Muster'in ardından en çok şampiyonluk kazanan 3. tenisçi oldu.