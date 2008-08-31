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Spor

Nadal zorlanmadı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın 6. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal, Victor Troicki'yi 3-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi...

31 Ağustos 2008 03:00

Teniste yılın 4. ve son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'a, tek erkeklerde favorilerden Rafael Nadal, Sırp Victor Troicki'yi setlerde 6-4, 6-3 ve yine 6-3'lük skorlarla 3-0 yenerek 4. tura çıkmayı başardı.

İsviçreli Federer, Rus Davydenko, Şilili Gonzalez, İspanyol Robredo ve Verdasco, ABD'li Rodrick ve Sırp Djorkovic tek erkerlerde 4. tura çıkan diğer isimler oldular.

Tek bayanlarda ise Williams kardeşler rakiplerini kolay geçerek 3. tura yükseldiler.

Venus Williams, Alona Bondarenko'yu, Serena Williams da Ai Sugiyama'yı 6-2 ve 6-1'lik skorla 2-0 yenerek 4. tura çıkan isimler oldular.

Rus Dementieva, Fransız Bartoli, Sloven Srebotnik, Danimarkalı Wozniacki ve İsviçreli Schnyder tek bayanlarda 4. turun diğer isimleri oldular.

Erkekler 3. tur müsabakaları

Rafael Nadal - Victor Trocki: 6-4, 6-3, 6-0
Andry Murray - Jurgen Melzer: 6-7 (5-7), 4-6, 7-6 (7-5), 6-1, 6-3
Kei Nishikori - David Ferrer: 6-4, 6-4, 3-6, 2-6, 7-5
Mardy Fish - James Blake: 6-3, 6-3, 7-6 (7-4)
Gael Monfis - David Nalbandian: 6-3, 6-4, 6-2
Sam Querrey - Ivo Karlovic: 7-6 (7-5), 7-6 (7-5), 6-2
Juan Martin Del Potro - Gilles Simon: 6-4, 6-7 (4-7), 6-1, 3-6, 6-3
Stanislas Wawrinka - Flavio Cipolla: 5-7, 6-7 (4-7), 6-4, 6-0, 6-4

Bayanlar 3. tur müsabakaları

Dinara Safina - Timea Baczinszki: 3-6, 7-5, 6-2
Venus Williams - Alona Bondarenko: 6-2, 6-1
Serena Williams - Ai Sugiyama: 6-2, 6-1
Agnieszka Radwanska - Dominika Cibulkova: 6-0, 6-3
Anna Lena Groenefeld - Alize Cornet: 6-4, 7-5
Seveline Bremond - Tathiana Garbin: 7-5, 3-6, 6-4
Amelie Mauresmo - Julie Coin: 6-4, 6-4
Flavia Pennetta - Nadia Petrova: 4-6, 6-4, 6-3

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